Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Gleich zwei Mal hatten Betrüger mit "WhatsApp-Bitte" Erfolg

Kreis Soest (ots)

Gleich zwei Mal kassierten Betrüger am Montag (25. April 2022) mit einer Fake-Nachricht über WhatsApp ab. In beiden Fällen täuschten sie eine Notsituation per Nachrichtendienst mit und veranlassten ihre Eltern zur Überweisung von fünfstelligen Summen. Ob die Beträge wieder erfolgreich storniert werden können, bleibt abzuwarten. Die Polizei warnt erneut davor, auf solche Forderungen keinesfalls einzugehen und erst persönlich Kontakt mit dem anfragenden Angehörigen aufzunehmen. Am besten nutzt man hierzu die "alte" und in der Regel noch existente Telefonnummer. (reh)

