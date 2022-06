Polizei Hamburg

POL-HH: 220610-1. Wechsel in der Polizeiführung: Verabschiedung des Polizeivizepräsidenten Morten Struve

Hamburg (ots)

Ereigniszeit: 10.06.2022

In einem feierlichen Akt, an dem u.a. Innensenator Andy Grote und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer teilgenommen haben, wurden heute die Verdienste des Hamburger Polizeivizepräsidenten Morten Struve (59) gewürdigt. Im gleichen Zug übergab Morten Struve, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht, die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger, Mirko Streiber (55).

Morten Struve begann seine Laufbahn bei der Polizei Hamburg im Jahr 1980 im mittleren Dienst. Schnell erklomm er die Karriereleiter. 1989 stieg er in den gehobenen und 1996 in den höheren Dienst auf. Hier leitete er zuletzt den Stab der Schutzpolizei, bevor er am 1. Juni 2019 Polizeivizepräsident wurde.

Morten Struves Nachfolge tritt der bisherige Leiter des Landeskriminalamts, Mirko Streiber, an. Er wird damit zum ranghöchsten Polizeivollzugsbeamten Hamburgs und zusammen mit Polizeipräsident Ralf Martin Meyer die Verantwortung für die weitere Entwicklung der Polizei Hamburg und die über 11.000 Polizistinnen und Polizisten tragen.

