POL-GT: VW Crafter an der Osnabrücker Landstraße - Scheibe eingeschlagen

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Montag (05.12.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 08.20 Uhr und 18.00 Uhr in ein Haus am Rapsweg eingebrochen. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei, nachdem sie auf Taschenlampenlichtkegel in dem Haus aufmerksam geworden sind. Die Einbrecher flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. In das Haus waren sie durch eine eingeschlagene Glastür gelangt. ...

