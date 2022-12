POL-GT: Schwarzer Renault Megane gestohlen

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Unbekannte Einbrecher haben sich im Zeitraum von Samstag bis Montag (03.12. - 05.12.) gewaltsam Zutritt in ein Lagergebäude einer Firma an der Adam-Opel-Straße verschafft. Den Erkenntnissen nach gelangten die Täter über das Firmendach und durch ein dortiges Dachfenster in das Innere. Mehrere Boxen eines Hochregallagers wurde anschließend durchwühlt. Zu möglichem Diebesgut ...

mehr