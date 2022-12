Polizei Gütersloh

POL-GT: Ältere Menschen übergeben fünfstellige Geldbeträge an Telefonbetrüger

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Bereits Ende November (25.11.) übergaben zwei älteren Menschen im Kreis Gütersloh Geld an Telefonbetrüger

Nach derzeitigem Ermittlungsstand telefonierten falsche Polizeibeamte ab dem 25.11. über mehrere Tage immer wieder mit einer Witwe aus dem Bereich Borgholzhausen. Sie täuschten die arglose Dame und berichteten von einem vorausgegangenen Raubdelikt. Mit diesem brachten sie den verstorbenen Ehemann der Frau in Verbindung. Sie forderten Bargeld von der Dame, um mögliche Verbindungen zu dem angeblich geraubten Geld über die Scheinnummern herzustellen. Nach der Geldabholung eines fünfstelligen Bargeldbetrags riss der Kontakt zu den Tätern ab.

In einem weiteren Fall übergab ein ebenfalls argloser Mann aus Rheda-Wiedenbrück mehrfach Bargeld an Telefonbetrüger. Auch in diesem Fall hielten die Unbekannten ab dem 25.11. über mehrere Tage Kontakt zu den Tätern. Zweimal wurde er aufgefordert fünfstellige Beträge in Bielefeld abzulegen. Den Ermittlungen nach wurde das Geld in der letzten Novemberwoche in Bielefeld in der Nähe einer Bahnstrecke und an der Herforder Straße abgelegt. Ebenso sollen die Unbekannten den älteren Mann zu Hause an der Von-Galen Straße aufgesucht haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell