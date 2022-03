Polizei Mettmann

POL-ME: Hinweistafel in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2203091

Mettmann (ots)

Am Montagabend (14. März 2022) brannte eine Hinweistafel, welche auf einem Spielplatz an der Sandheider Straße in Erkrath aufgestellt war. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und ermittelt wegen Brandstiftung.

Das war geschehen:

Gegen 22:30 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin einen Feuerschein auf einem Spielplatz an der Sandheider Straße in Höhe der Hausnummer 73. Sie stellte fest, dass eine dort aufgestellte Hinweistafel in Brand geraten war und informierte die Feuerwehr.

Die zuvor eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei konnten das Feuer mittels eines mitgeführten Feuerlöschers selbstständig löschen. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf wenige hundert Euro. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell