POL-GT: Aktion Radschlag - Beleuchtungskontrollen am Kreisgymnasium Halle

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MS) - Die Polizei Gütersloh hat am Montag (05.12.) im Rahmen der Aktion Radschlag am Kreisgymnasium Halle an der Neustädter Straße zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr Beleuchtungskontrollen durchgeführt. Die Bilanz der Beamten fiel positiv aus.

Die meisten Schülerinnen und Schüler waren mit verkehrssicheren Fahrrädern unterwegs. Es wurden nur vier Verwarngelder erhoben. Zwei Kinder wurden aufgrund eines Wackelkontaktes am Rücklicht bzw. einer fehlenden Klingel mündlich verwarnt. Eine Schülerin erhielt eine so genannte Mängelkarte. Nach der Ausgabe einer Mängelkarte werden die jeweiligen Erziehungsberechtigten durch die Lehrerinnen und Lehrer über die ungenügende Ausstattung an den Rädern ihrer Kinder informiert. Werden die Mängel nicht behoben, werden gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch Verwarngelder erhoben.

Beleuchtungskontrollen werden den Schülerinnen und Schülern ohne konkretes Datum von den Lehrerinnen und Lehrern angekündigt. Ziel dieser Maßnahmen ist es, dass die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern ihre Fahrräder kontrollieren und etwaige Mängel beseitigen, um verkehrssicher unterwegs zu sein.

Die Zahl der verunglückten Radfahrenden im Kreis Gütersloh ist unverändert zu hoch. Statistisch gesehen verunfallten Radfahrende im Kreis Gütersloh 2021 alle 15 Stunden. Die Zahl der verletzten Rad- und Pedelecfahrenden stieg hierbei leicht an (2020: 561 verletzte Personen; 2021: 568 verletzte Personen). Die Kreispolizeibehörde Gütersloh beabsichtigt auch im Jahr 2022 mit der Aktion Radschlag den Zahlen der Verkehrsunfälle mit Radfahrenden, die hierdurch zum Teil schwerste Verletzungen erleiden, entgegenzuwirken. Im Rahmen der Aktion Radschlag wird sich die Polizei Gütersloh mit präventiven sowie auch repressiven Maßnahmen an alle Verkehrsteilnehmenden richten - zu Ihrer Sicherheit!

