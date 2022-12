POL-GT: Dachfenstereinbruch in Firmenlager

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen zu einem Brand in der Ursulastraße aufgenommen. Gegen 16.30 Uhr informierten Zeugen am Sonntagnachmittag (04.12.) Feuerwehr und Polizei über den Brand eines Feuerholzstapels an der Fassade eines Einfamilienhauses. Die Zeugen übernahmen erste Löschversuche, bevor das Feuer endgültig durch die Kräfte der Feuerwehr gelöscht wurden. An der Hausfassade ...

