Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des LKA BW - Durchsuchungen im Zusammenhang mit mutmaßlich betrügerischer Abrechnung von Corona-Bürgertests

Stuttgart (ots)

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen fünf Beschuldigte im Alter von 27 bis 32 Jahren, die in Baden-Württemberg in der Zeit ab Mai 2021 mehrere Corona-Testzentren gleichzeitig betrieben haben. Den Ermittlungen liegt der Verdacht zu Grunde, dass mehr Corona-Schnelltests über die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg abgerechnet wurden als tatsächlich durchgeführt worden sind. Es entstand hierdurch ein mutmaßlicher Schaden in Millionenhöhe. Die Kassenärztliche Vereinigung hat selbständig eine Plausibilitätsprüfung eingeleitet und so eine weitere Auszahlung verhindert.

Am Donnerstag, dem 28. Juli 2022, führte das LKA BW eine Durchsuchungsaktion im Raum Stuttgart und Karlsruhe sowie im niedersächsischen Oldenburg und in Bremen durch. Bei der großangelegten Aktion, bei der über 50 Beamtinnen und Beamte aus Baden-Württemberg und den anderen Bundesländern beteiligt waren, wurden Wohn- und Geschäftsräume sowie mehrere Corona-Teststationen durchsucht. Hierbei wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Neben Abrechnungsunterlagen fanden die Ermittler auch elektronische Datenträger, die der weiteren Auswertung bedürfen.

Die Ermittlungen des LKA BW dauern an.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell