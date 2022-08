Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Kraftradfahrer übersehen - Verkehrsunfall

Ein 57-Jähriger wurde am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim leicht verletzt. Gegen 15 Uhr befuhr der Mann mit seiner Harley-Davidson den Kreisverkehr in der Wachbacher Straße. Hierbei wurde er offenbar von einem 50-jährigen Autofahrer, der in den Kreisverkehr einfuhr, übersehen. Beide Fahrzeuglenker führten eine Vollbremsung durch und konnten dadurch einen Zusammenstoß verhindern. Der Kraftradfahrer kam durch das Fahrmanöver zu Fall und erlitt dabei Verletzungen. Zudem entstand an dem Motorrad circa 1.000 Euro Sachschaden

Wertheim-Dertingen: Auto mit Fahrradfahrer zusammengestoßen

Vermutlich übersah ein 21-jähriger Autofahrer einen Radfahrer und verursachte so einen Verkehrsunfall in Wertheim-Dertingen. Am Samstagmorgen, gegen 6.40 Uhr, war der Mann mit seinem Fiat Ducato auf der Lindelbacher Straße in Richtung der Albrecht-Thoma-Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung übersah er wahrscheinlich den bevorrechtigten 55-jähirgen Radfahrer und prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Fahrrad. Durch den Unfall wurde der Radler leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Wittighausen: Betrunkener Radfahrer unterwegs

Über 2,5 Promille zeigte am späten Samstagabend der Alkoholtest eines Fahrradfahrers in Wittighausen an. Gegen 21 Uhr war der 35-jährige Mann mit seinem Gefährt auf dem Radweg neben der Landesstraße 511 zwischen Kirchheim und dem Bahnhof Gaubüttelbrunn unterwegs. Hierbei fiel der Mann Polizeibeamten auf, da er ohne Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Radler deutlich betrunken war. Daraufhin ging es für den 35-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell