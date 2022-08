Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schwarzach: Geldbörse aus PKW entwendet - Wer hat's gesehen?

Eine unbekannte Person entwendete in den frühen Morgenstunden am Samstag eine Geldbörse aus einem Fahrzeug. Der 22-jährige Halter hatte seinen PKW gegen 1 Uhr in der Höhenstraße in Oberschwarzach abgestellt. Als er am selben Morgen, gegen 6.30 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte der junge Mann fest, dass die Fahrertüre offenstand und sein Geldbeutel fehlte. Der Wert des Diebesgutes betrug mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachten konnten sich unter 06261 8090 zu melden.

Höpfingen/ Walldürn: Radmuttern an Fahrzeugen gelöst - Zeugen gesucht

Zu gleich zwei Fällen von gelösten Radmuttern musste die Polizei in der vergangenen Woche nach Höpfingen und Walldürn ausrücken. Die Fahrerin eines Traktors stellte fest, dass in der Zeit von Montag 22. August bis Freitag 26. August die Radmuttern an einem Reifen gelöst wurden. Das landwirtschaftliche Fahrzeug war in diesem Zeitraum sowohl in Höpfingen in der Straße "An den Rübenäckern" als auch in Hardheim-Schweinberg in der Königheimer Straße abgestellt. Ein weiterer Fall ereignete sich in Walldürn-Rippberg in der Straße "Alte Steige". Hier hatte der Halter seinen Mini Cooper in der Zeit von Freitag 19. August bis Donnerstag 25. August abgestellt. In beiden Fällen bemerkten die Fahrzeugführer die gelösten Radmuttern rechtzeitig, so dass kein Schaden eingetreten ist. Zeugen, welche die Tat in Höpfingen oder Hardheim gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden. Das Polizeirevier Buchen nimmt Hinweise zu dem Vorfall in Rippberg unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Walldürn: Mann stiehlt in zwei Läden Zigaretten - Zeugen gesucht - Update

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Montag, den 22. August gleich aus zwei Supermärkten eine größere Anzahl an Zigaretten. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5303310 Wie nun Ermittlungen des Polizeipostens Walldürn ergaben, könnte der Mann mit einem VW T-Cross mit italienischem Kennzeichen zum Tatort gelangt sein. Die Polizei bittet daher Zeugen, welchen das Fahrzeug im Bereich der Buchener Straße und der Otto-Hahn-Straße aufgefallen ist, sich unter der 06282 926660 zu melden.

Neckarzimmern: Illegales Fahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Mosbach sucht nach einem Fahrzeugrennen zweier PKWs in der Nacht auf Sonntag in Neckarzimmern Zeugen. Eine Polizeistreife konnte gegen 2 Uhr beobachten, wie ein BMW einen weißen Audi TT auf der Hauptstraße in Richtung Mosbacher Kreuz überholte. Während des Überholvorgangs beschleunigte der unbekannte Fahrer des Audis stark. Auch der 20-jährige BMW-Fahrer erhöhte daraufhin seine Geschwindigkeit und beendete den Überholvorgang vor dem Audi. Die beiden Verkehrsteilnehmer fuhren im Anschluss mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Der BMW konnte durch die Streife eingeholt und angehalten werden. Der junge Mann musste seinen Führerschein abgeben. Der Fahrer des weißen Audi mit Heilbronner Kennzeichen konnte entkommen. Das Polizeirevier Mosbach bittet nun Zeugen, welche Hinweise zu dem weißen Audi geben können, sich unter 062618090 zu melden.

Walldürn: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person entwendete in der Zeit von Freitag bis Samstag ein Fahrrad in Walldürn. Der Eigentümer des Herren-Mountainbike stellte dieses gegen 17 Uhr hinter einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße ab. Als er am Folgetag gegen 12 Uhr wieder zu seinem grauen Fahrrad der Marke Rockrider wollte, war es nicht mehr da. Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeiposten Walldürn, unter der Telefonnummer 06282 926660, zu melden.

