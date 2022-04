LPI-G: Unfallverursacher stand unter Einfluss von Alkohol

Greiz (ots) - Weida: Zwischen dem 05.04. und dem 07.04.2022 drangen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube Am Schießberg ein. Nach einem ersten Überblick wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

