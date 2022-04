LPI-G: Unbekannte drangen in Gartenlaube ein

Altenburg (ots) - Altenburg: Mit Hilfe eine Bierflasche warf ein bislang noch unbekannter Täter in der Zeit vom 06.04.2022, 16.00 Uhr - 07.04.2022, 08.00 Uhr eine Fensterscheibe in der Zeitzer Straße in Altenburg ein. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447 471-0 aufgenommen. (JMV) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

