Polizei Düsseldorf

POL-D: Tankstelle in Vennhausen - Verdacht des Raubdelikts - Opfer händigt Geld aus - Polizei fahndet nach Täter

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 17. November 2022, 21:00 Uhr

Nach einem möglichen Raubdelikt in einer Tankstelle fahndet die Polizei nach einem unbekannten Täter. Ein Mann hatte einer Angestellten verbal gedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete der Täter.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich eine 25-jährige Angestellte in der Tankstelle an der Vennhauser Allee, als sie plötzlich einen dunkel gekleideten Mann bemerkte. Er sprach sie unvermittelt an, drohte ihr verbal und forderte sie auf, ihm Geld aus der Kasse zu geben. Dieser Aufforderung kam die 25-Jährige nach. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 1,75 Meter groß und sprach akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit einer Kapuze sowie einen schwarzen Schal, den er um den Mund- und Nasenbereich gewickelt hatte.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-870-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell