POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Willich - A 44 in Richtung Mönchengladbach - Schwerer Verkehrsunfall in der Baustelle - Kollision mit Bagger - Zwei Verletzte

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Willich - A 44 in Richtung Mönchengladbach - Schwerer Verkehrsunfall in der Baustelle - Kollision mit Bagger - Zwei Verletzte

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Willich - A 44 in Richtung Mönchengladbach - Schwerer Verkehrsunfall in der Baustelle - Kollision mit Bagger - Zwei Verletzte - VU-Team im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Donnerstag, 17. November 2022, 22.30 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 44 bei Willich wurden ein 73-jähriger Pkw-Fahrer und sein 79-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Bei dem 79-Jährigen konnte in der Nacht Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigem Stand war zur Unfallzeit der 73-Jährige aus Mönchengladbach mit seinem Audi auf der A 44 unterwegs. In Höhe der Dauerbaustelle (Willich-Neersen) geriet er aus bislang unklaren Gründen in den markierten und abgeteilten Baustellenbereich. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem rechts stehenden Baustellenbagger. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Fahrer schwer, sein Beifahrer lebensgefährlich. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Beide Insassen wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Staus blieben aus.

