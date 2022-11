Polizei Düsseldorf

POL-D: Handtaschenraub in Gerresheim - Seniorin leicht verletzt - Täter fliehen mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 14. November 2022, 09:55 Uhr

Bei einem Handtaschenraub gestern Vormittag in Gerresheim wurde eine 71-jährige Frau leicht verletzt. Zwei unbekannte Jugendliche flüchteten mit einem E-Scooter. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 71-jährige Düsseldorferin auf der Straße Am Wallgraben in Richtung Haltestelle "Gerresheim, Rathaus" unterwegs. Plötzlich kam ein unbekannter Jugendlicher auf sie zu und versuchte ihr die Handtasche zu rauben. Die Seniorin wehrte sich, sodass der Täter zunächst von ihr abließ. Als sie ihren Weg fortsetzte, folgte ihr der Unbekannte und entriss ihr schließlich doch die Handtasche. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Tatverdächtige flüchtete zu einem zweiten Jugendlichen, der offenbar mit einem grünen E-Scooter auf ihn wartete. Beide fuhren dann in Richtung Märkische Straße. Der Jugendliche, der die Handtasche entrissen hatte, wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat einen dunklen Teint und ist etwa 13 bis 14 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose und einen dunklen Parker mit Fellkapuze. Der zweite Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat einen dunklen Teint und ist ebenfalls etwa 13 bis 14 Jahre alt. Er trug eine dunkle Hose, einen dunklen Parker mit Fellkapuze und einen Rucksack.

Zeugen werden gebeten, sich an das Jugendkommissariat der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-870-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell