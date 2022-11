Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Ratingen - Sieben Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Ratingen - Sieben Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Sonntag, 13. November 2022, 21:28 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 3 bei Ratingen wurden gestern Abend sieben Menschen verletzt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von 8.000 Metern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Skoda auf dem mittleren Fahrstreifen der A 3 in Fahrtrichtung Oberhausen. In Höhe Ratingen wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei einen VW eines 28-Jährigen, der sich von hinten näherte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, woraufhin der Skoda ins Schleudern geriet und gegen einen weiteren Pkw (VW Touran) eines 39 Jahre alten Mannes prallte. Der 39-Jährige verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen, touchierte die Betonschutzwand, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Skoda-Fahrer sowie der 28-Jährige VW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. In dem Touran befanden sich insgesamt fünf Insassen (5, 6, 34, 39, 62 Jahre). Vier von ihnen wurden leicht und eine Frau (34 Jahre) schwer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn gesperrt werden. Das maximale Stauausmaß belief sich auf circa 8.000 Meter.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell