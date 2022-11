Polizei Düsseldorf

POL-D: Ludenberg - Seniorin Geldbörse geraubt - Polizei fahndet nach unbekanntem Mann

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 08. November 2022, 14:15 Uhr

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der gestern Nachmittag einer Seniorin in Ludenberg die Geldbörse geraubt hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich eine 82-jährige Frau von einer Bankfiliale an der Grafenberger Allee auf dem Heimweg zu ihrer Seniorenresidenz an der Ernst-Poensgen-Straße. Plötzlich überholte sie am Wald ein Mann, der sich auf eine Bank setzte und sie beobachtete. Als sie das Grundstück der Residenz betrat, griff der Täter nach der Handtasche der Seniorin und entwendete ihr das Portemonnaie. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Wald. Die 82-Jährige blieb unverletzt.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll 1,70 Meter groß und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkle, lockige Haare und eine schlanke, sportliche Statur. Zur Tatzeit trug er einen hellen Pullover mit Kapuze und eine helle Hose.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell