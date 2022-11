Polizei Düsseldorf

POL-D: Reisholz: Mutmaßlicher Drogendealer flüchtet vor Polizeistreife - Festnahme - Wohnungsdurchsuchung - Gestohlenes Pedelec und Drogen beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 05. November 2022, 15:55 Uhr

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Samstagnachmittag offenbar nicht ohne Grund die Beine in die Hand genommen, als ihn eine Polizeistreife in der Nähe des S-Bahnhof Reisholz kontrollieren wollte. Auf seiner Flucht versuchte er sich seiner Drogen zu entledigen. Nachdem er festgenommen war, fanden die Beamten bei einer Wohnungsdurchsuchung Verkaufsutensilien für Betäubungsmittel und ein gestohlenes Pedelec. Die Ermittlungen dauern an.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen fiel der 24-Jährige den Polizeibeamten am S-Bahnhof Reisholz auf, weil er beim Anblick des Streifenwagens offenbar zusammenzuckte und sich seine Basecap tief in das Gesicht zog. Als die Polizisten ihn ansprachen, ergriff er augenblicklich die Flucht. Während er vor den Beamten wegrannte, zog er zwei Plastiktüten unter seiner Jacke hervor und warf diese auf die Straße. Auf der Henkelstraße ging dem Flüchtigen offenbar die Puste aus. Der vergebliche Versuch, sich im Hausflur eines Mehrfamilienhauses zu verstecken scheiterte, weil ihn die Polizisten längst eingeholt hatten. Ein dritter Beamter hatte unterdessen die weggeworfenen Plastiktüten einsammeln können. In diesen war Cannabis eingeschweißt. Ein Bereitschaftsrichter ordnete die Durchsuchung der Wohnung des 24-jährigen Tatverdächtigen an. Dort beschlagnahmten die Einsatzkräfte unter anderem ein gestohlenes Pedelec, weitere Drogen und entsprechende Verkaufsutensilien. Wegen mangelnder Haftgründe durfte der 24-jährige Spanier am Sonntag seine Gewahrsamszelle verlassen. Er muss sich jetzt einem entsprechenden Strafverfahren stellen.

