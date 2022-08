Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Stebach - tödlicher Arbeitsunfall bei privaten Forstarbeiten

PI Straßenhaus (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Mittwoch den 24.08.2022 gegen ca. 15:30Uhr in Stebach / Ortsgemeinde Großmaischeid zu einem tödlichen Arbeitsunfall bei privaten Forstarbeiten. Demnach kam der 85-jährige Verunglückte mit seinem Traktor auf unwegsamen, abschüssigen Forstgelände seitlich zu Fall, so dass er herunterfiel und unter dem Traktor eingeklemmt wurde.

Ein Spaziergänger fand den Eingeklemmten, woraufhin unverzüglich Rettungskräfte und Polizei alarmiert wurden, die jedoch nur noch den Tod des 85-jährigen feststellen konnten.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Rückfragen an die Polizei Straßenhaus telefonisch unter der 02634 9520 oder per E-Mail an pistraßenhaus@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell