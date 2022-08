POL-PDNR: Ladendiebstahl

Unkel (ots) - Am Dienstagnachmittag fiel einer Streife der Polizeiinspektion in Linz ein Kleinkraftrad in der Anton-Limbach-Straße auf, welches mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen geführt wurde. Bei einer näheren Nachschau stellten die Beamten fest, dass ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2018 angebracht war. Gegen den 24-jährigen Fahrer aus Unkel wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen ...

mehr