POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Berauscht mit dem Auto gefahren

Ein 34-Jähriger steht seit der Nacht auf Dienstag im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Auto gefahren zu sein. Gegen 0.15 Uhr wurde der Mann mit seinem BMW in der Dimbacher Straße kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann berauscht war. Ein Drogentest verlief positiv auf zwei Rauschmittel. Anschließend ging es für den Mann in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem wurde der Führerschein des 34-Jährigen beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Kupferzell: Unfallflucht -Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Montag mit einem Fahrzeug ein Auto in Kupferzell und fuhr davon. Der oder die Unbekannte touchierte zwischen 12.30 Uhr und 21.30 Uhr mit dem Gefährt den auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Max-Eyth-Straße geparkten Pkw. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Kupferzell: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu zwei Baucontainern in Kupferzell. Zwischen Freitag, gegen 13.30 Uhr, und Montag, gegen 6.45 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu der Baustelle in der Parkallee. Auf dem Gelände öffneten die Täter gewaltsam zwei Baucontainer und entwendeten aus dem Inneren unzählige hochwertige Werkzeuge sowie Baumaschinen. Zudem pumpten sie circa 150 Liter Diesel aus dem Treibstofftank eines auf der Baustelle abgestellten Radladers ab. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Baustelleneinbruch machen können, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

A6 / Öhringen: Mobiles Drogenlabor

Ein vermeintliches mobiles Drogenlabor in einem Fahrzeug löste am Montagvormittag einen größeren Polizei-, Feuerwehr und Rettungsdiensteinsatz auf der Autobahn 6 bei Öhringen aus. Gegen 11 Uhr befuhr ein 28-jähriger Skoda-Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin die Autobahn in Richtung Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen wurde der Wagen durch Polizeibeamte auf den Parkplatz "Weinsbach" gelotst. Bei der anschließenden allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Skoda-Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test verlief positiv auf eine Drogenart. Zudem besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten mehrere Gegenstände und Chemikalien in dem Fahrzeug, die für die Produktion von synthetischen Drogen genutzt werden. Das vermeintliche Drogenlabor wurde beschlagnahmt. Die Substanzen und Gegenstände, wie beispielsweise die Reagenzgläser, werden nun untersucht, um die Chemikalien zu bestimmen. Der 28-Jährige muss sich nun wegen mehreren Straftaten verantworten.

