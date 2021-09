Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 06:50 Uhr wurde ein Baucontainer in der Bahnhofstraße in Steinheim in der Murr aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter brachte sich in den Besitz verschiedener Werkzeuge und Baugeräte. Die Höhe des Sachschadens und der Wert des Diebesgutes konnten bislang noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Steinheim an der Murr hat die Ermittlungen wegen Einbruch aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07144 82306 0.

