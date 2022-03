POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hasborn (ots) - Am Dienstag, 01.03.2022, kam es während der Abwesenheit der Hauseigentümer zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Dümpel" in Hasborn. Bisher unbekannte/r Täter hebelte/n eine seitliche Terrassentür auf und verschaffte/n sich dadurch Zutritt zum Gebäudeinneren. Die Schadenshöhe und der Wert des Diebesgutes sind derzeit noch unbekannt. Die ...

