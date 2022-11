Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Massenschlägerei in Mörsenbroich - Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft - Polizei bittet um weitere Zeugenaussagen

Düsseldorf (ots)

Unsere Pressemeldung von Samstag, 5. November 2022

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5362283

Nachdem es am frühen Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Beteiligung einer Vielzahl von Personen in Mörsenbroich gekommen und ein Mann mit seinem Pkw in eine Personengruppe gefahren war, bitten die Beamten der Mordkommission um weitere Zeugenaussagen. Der 37 Jahre alte, bereits kurz nach der Tat festgenommene Verdächtige, wurde bereits gestern dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft.

Intensive Ermittlungen der Beamten der Mordkommission haben ergeben, dass sich vor Ort weitere Zeugen aufgehalten haben, die wahrscheinlich sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können.

Die Ermittler bitten die Zeugen, sich an das Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell