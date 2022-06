POL-HX: Totalschaden an zwei Autos nach Unfall in Höxter

Warburg-Scherfede (ots) - Am Samstag, den 18.06.2022, gegen 16.50 Uhr, ereignete sich in Warburg-Scherfede ein tödlicher Verkehrsunfall. Auf der B 7 kam ein Pkw BMW in Fahrtrichtung Westheim aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw geriet nach dem Unfall in Brand, der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte konnten im Verlauf des Einsatzes nur noch den Tod des ...

mehr