POL-D: Oberbilk - E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 9. November 2022, 11:35 Uhr

Noch unklar sind die Umstände eines Unfalls von gestern Vormittag, bei dem eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin so schwer verletzt wurde, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 18-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem E-Scooter auf der Kölner Straße in Richtung Worringer Platz unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 62-jähriger Mann aus Köln mit seinem Ford in die gleiche Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in Höhe der Ludwig-Erhard-Allee zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Die 18-Jährige stürzte und verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

