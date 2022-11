Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Ziviles Einsatzteam der Polizei Düsseldorf beobachtet Handtaschendiebstahl - Mutmaßliche Diebe nach kurzer Verfolgung festgenommen

Düsseldorf (ots)

Montag, 14. November 2022, 19:35 Uhr

Kurz nach Tatausführung wurden zwei mutmaßliche Handtaschendiebe gestern Abend in Düsseldorf durch ein ziviles Einsatzteam der Polizeiinspektion Nord festgenommen. Die beiden 26 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen hatten kurz zuvor einer in einer Bushaltestelle sitzenden Seniorin die Handtasche entwendet.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge saß die Geschädigte, eine 64-Jährige aus Düsseldorf, an der Bushaltestelle Schillerplatz. Während die Frau dort wartete, hatte sie ihre Handtasche auf dem Schoß. Die beiden Tatverdächtigen traten an die Frau heran und taten so, als ob sie eine Frage hätten. Genau in diesem Moment wurden die Zivilfahnder auf die Situation aufmerksam. Als die Geschädigte kurz abgelenkt war, griff sich der 28-jährige Tatverdächtige die Handtasche und flüchtete mit seinem Komplizen über die Rethelstraße zur Haltestelle "Düsseldorf-Zoo". Das zivile Einsatzteam nahm dabei die Verfolgung der beiden Diebe auf. Auf dem Bahnsteig wurden die beiden mutmaßlichen und völlig verdutzten Diebe gemeinsam mit Unterstützungskräften festgenommen. Die gestohlene Handtasche hatte der 28-Jährige noch in seinem Rucksack. Diese konnte wenig später an die Geschädigte ausgehändigt werden. Die beiden albanischen Staatsbürger wurden festgenommen und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell