POL-PDPS: Diebstahl und Sachbeschädigung

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 22:00 und 06:30 Uhr, wurden vor den Anwesen "An der Ziegelhütte" Nr. 4 und Nr. 14 jeweils ein Pkw aufgebrochen. Nachdem die Seitenscheibe eingeschlagen wurde, wurde in einem Fall eine leere Geldkassette entwendet. In dem zweiten Fall fand der Täter wohl nichts brauchbares. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

