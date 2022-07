Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lathen (ots)

Am 15. Juli zwischen 14.00 Uhr und 14.35 Uhr ist es in der Straße Am Bahnhof in Lathen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Fahrzeug und einem dort abgestellten Wohnmobil gekommen. Dieses wurde dabei im Bereich der Front beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

