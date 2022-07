Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am 12. Juli zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr kam es in Nordhorn in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes eine geparkte schwarze Mercedes V-Klasse in Höhe des Radkastens beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell