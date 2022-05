POL-IZ: 220516.1 Lägerdorf: Brand eines Fahrzeugs und Carports

Glückstadt (ots) - In dieser Woche ist es während der Abwesenheit der Bewohnerin zu einem Einbruch in ein Haus in Glückstadt gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Im Zeitraum von vergangenem Montag bis zum Mittwochmittag suchten Unbekannte das Grundstück in der Grillchaussee auf. Sie begaben sich in den rückwärtigen Bereich und drangen von dort aus über eine Tür in ...

mehr