POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rengsdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende ist im Zeitraum von Sa., 01.01.2022, 17:00 Uhr bis So., 02.02.2022, 12:00 Uhr durch eine*n bisher unbekannte*n Verkehrsteilnehmer*in ein Metallzaun des Anwesens "Haus der Stille" in Rengsdorf beschädigt worden. Am Unfallort stellten die Polizeibeamten Beleuchtungsteile eines PKW sicher. Vermutlich beschädigte der / die Unfallverursacher*in beim Rangieren den Zaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

