Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Erfolgreiche Fahndung - Diebe im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Nachdem am 16. November ein 30-jähriger Tourist aus Singapur im Frankfurter Hauptbahnhof in einem abfahrbereiten ICE bestohlen wurde, konnten Beamte der Bundespolizei am gestrigen Montagmorgen die beiden Täter im Hauptbahnhof festnehmen. Die Täter hatten ihrem Opfer einen Rucksack entwendet, in dem sich neben einem I-Pad, Bargeld auch eine hochwertige Armbanduhr der Marke "Nomos" befand. Den Gesamtwert bezifferte der Geschädigte auf etwa 6000 Euro. Am Montagmorgen hatte eine Streife die beiden Männer aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung erkannt, festgenommen und zur Wache gebracht. Von dort wurden die beiden wohnsitzlosen Männer nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens dem Haftrichter vorgeführt und danach in Haft genommen. Der gestohlene Rucksack mit den entwendeten Gegenständen konnte nicht mehr aufgefunden werden. Zum Verbleib wollten sich Beide nicht äußern.

