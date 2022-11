Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Hochwertiges Werkzeug gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Frankfurt am Main (ots)

Vom Betriebsgelände der Deutschen Bahn AG an der Hermann-Eggertstraße in Frankfurt am Main haben noch unbekannte Täter hochwertiges Werkzeug entwendet. Mitarbeiter der Bahn hatten den Diebstahl am Mittwochmorgen bemerkt und die Bundespolizeiinspektion Frankfurt verständig. Nach ersten Ermittlungen haben die Täter sich im Zeitraum zwischen dem 11. und dem 16. November Zutritt auf das Bahngelände verschafft. Dort haben sie mehrere Werkzeugkisten, die mit Schlössern gesichert waren, aufgebrochen und hochwertige Schlagbohrer und Trennschleifer und andere Werkzeuge im Gesamtwert von fast 9.000 Euro entwendet. Am Tatort konnten die Beamten einige Spuren sichern, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden müssen. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung zu dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell