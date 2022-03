Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. In Firmengebäude eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (10./11.03.2022) stiegen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße "Nord-West-Ring" ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Anschließend beschädigten die Einbrecher eine Tür, um in das Büro der Werkstatt zu gelangen. Sie durchsuchten dieses nach Wertgegenständen, wurden nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht fündig, so dass sie wieder durch das beschädigte Fenster flüchteten. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

