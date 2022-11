POL-F: 221127 - 1368 Frankfurt-Bonames: Pkw-Brand

Frankfurt (ots) - (fue) Polizeibeamten fiel am Freitag, den 25. November 2022, gegen 20.40 Uhr, ein junger Mann auf, welcher sich in Manier eines Taschendiebes über den Weihnachtsmarkt bewegte. Zunächst versuchte er, an der Handtasche einer Besucherin den Drehknopf der Tasche zu öffnen, was jedoch nicht gelang. ...

mehr