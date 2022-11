Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221127 - 1367 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach versuchten Taschendiebstählen

Frankfurt (ots)

(fue) Polizeibeamten fiel am Freitag, den 25. November 2022, gegen 20.40 Uhr, ein junger Mann auf, welcher sich in Manier eines Taschendiebes über den Weihnachtsmarkt bewegte.

Zunächst versuchte er, an der Handtasche einer Besucherin den Drehknopf der Tasche zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Schließlich startete er einen zweiten Versuch bei einer anderen Weihnachtsmarktbesucherin. Hier täuschte er mit seinem Smartphone ein Telefonat vor, näherte sich so der Frau und griff mit der rechten Hand in die rechte Jackenaußentasche der Frau.

Dieser Versuch misslang jedoch ebenfalls, da die 27-jährige Geschädigte den Diebstahlsversuch bemerkt hatte. Danach erfolgte die Festnahme des 17-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell