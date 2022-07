Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in drei Keller gesucht

Hagen-Mitte (ots)

In der Eppenhauser Straße kam es zwischen Donnerstag (07.07.2022) und Dienstagvormittag (12.07.2022) zu drei Keller-Aufbrüchen in einem Mehrfamilienhaus. Ein 39-Jähriger verständigte am Mittwoch die Polizei, nachdem er am Vortag beim Entsorgen von Müll auf die beschädigten Türen aufmerksam wurde. Bei zwei Räumen waren Scharniere beschädigt, bei einem Weiteren das Vorhängeschloss. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Zurzeit gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

