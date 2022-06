Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Verkehrsunfallflucht in der Herminenstraße

Bückeburg (ots)

(tuc) Am 15.06.2022 kommt es im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Herminenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein ordnungsgemäß abgeparkter VW Polo beschädigt wurde. Nach dem Unfallgeschehen entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt vom Unfallort. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Bückeburg weiterzugeben.

