POL-NI: Polizei kann Überweisungsträger gerade noch rechtzeitig abfangen

Bückeburg (ots) - (ma) Von Montag auf Dienstag ist auf einem Privatgrundstück in Bückeburg/Deinsen ein Gartenhaus aufgebrochen worden, wobei ein grüner Rasenmäher der Marke "Viking" und zwei Akkus für ein E-Bike bzw. zwei dazugehörige Ladegeräte gestohlen wurden. Der oder die Täter, die das Grundstück von der "Deinser Straße" oder der Straße "Am Bückebruch" betreten haben müssen, zerstörten vor dem Eindringen in das Gartenhaus die Sicherungen der ...

mehr