Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern in der Loccumer Weserstraße

Rehburg-Loccum (ots)

Loccum (Zie)

Zu einem Verkehrsunfall in der Loccumer Weserstraße ist es am 15. Juni 2022 gegen 13.35Uhr gekommen. Zwei Motorradfahrer befuhren die Weserstraße aus Rtg. Wasserstraße kommend und beabsichtigten nach rechts in die Färberstraße abzubiegen. Das Bremsmanöver des Vorausfahrenden, registrierte der nachfolgende Motorradfahrer zu spät und fuhr seinem Vordermann von hinten auf. In der Folge stürzten beide Motorradfahrer. Der 1. Fahrer, ein 26jähriger Mann aus Sulingen, zog sich hierbei eine Schulterverletzung zu. Der 2. Fahrer, ein 23jähriger Mann aus Stedesand/Schleswig-Holstein, zog sich Schürfwunden im Rumpfbereich zu. Der an der Schulter verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung zugeführt.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau. Gegen den auffahrenden Motorradfahrer wurde ein Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell