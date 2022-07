Polizei Hagen

POL-HA: Erschleichen von Leistungen und Randale

Hagen-Haspe (ots)

Ein 34-Jähriger nutzt am Mittwoch (13.07.2022) öffentliche Verkehrsmittel - er konnte Kontrolleurinnen jedoch keinen Fahrschein vorzeigen. Aufgrund des aggressiven und uneinsichtigen Verhaltens des Dortmunders musste die Polizei hinzugezogen werden. Doch auch bei Eintreffen der Beamten besserte sich das Verhalten des 34-Jährigen nicht. Nachdem seine Personalien aufgenommen wurden, entfernte er sich fluchend und weiterhin sichtlich erregt. Kurze Zeit später kam der Mann jedoch zur Haltestelle zurück, sodass die Polizisten erneut eingreifen mussten. Gegen 20 Uhr löste der Mann dann einen weiteren Einsatz aus. Angestellte eines in der Enneper Straße befindlichen Imbisses berichteten von einem Randalierer. Der Inhaber schilderte, dass der Dortmunder mit zuvor gekauften Glasflaschen geworfen und Gäste sowie Angestellte angepöbelt habe. Der 34-Jährige verhielt sich erneut aggressiv und distanzlos gegenüber den Polizisten. Sie entschieden sich, ihn zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Eine Personenabfrage ergab darüber hinaus, dass der Mann am Mittwoch eine Körperverletzung im Rahmen einer häuslichen Gewalt begangen hatte. Er hatte einen Atemalkoholwert von rund 2 Promille. Am Donnerstagmorgen wurde der Dortmunder aus dem Gewahrsam entlassen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell