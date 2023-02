Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haßbergen - Polizei gibt Verkehrsunterricht in der vierten Klasse der Grundschule in Haßbergen (Teil 3)

Nienburg (ots)

(Thi) Am vergangenen Montag, den 13.02.2023, fand in der "Grundschule mit Herz" in Haßbergen Teil 3 der insgesamt sechsteiligen Verkehrsbeschulung für die Kinder der vierten Klasse statt.

Die Unterrichte führt der Kontaktbeamte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg im Beisein der Klassenlehrerin durch.

Bereits im Oktober und Dezember 2022 fanden mit derselben Klasse bereits Praxis- und Theorieunterrichte in Nienburg statt. Dort haben die Kinder mit Volker Conrad auf einem Verkehrsübungsplatz das Fahrradfahren auf der Straße trainiert und die wichtigsten Regeln im Straßenverkehr besprochen.

Am Montag besuchte der Kontaktbeamte die Kinder erneut in ihrem Klassenraum in der Grundschule. Zwei Unterrichtsstunden lang brachte er den Viertklässlern im aktiven Theorieunterricht die wichtigsten Verkehrsregeln näher. Dabei wurden die Inhalte des ersten und zweiten Teils wiederholt und daran angeknüpft.

Die Viertklässler hatten sichtlich Spaß in dem etwas anderen Unterricht, zeigten großes Interesse für das Thema und konnten am Ende fast alle Fragen beantworten und die gestellten Aufgaben erledigen.

Beim vierten Teil, der im nächsten Monat hoffentlich wieder bei besserem Wetter auf dem Verkehrsübungsplatz stattfinden wird, soll dann alles in die Praxis umgesetzt werden. Auf den Übungsstraßen gibt es Einmündungen und Kreuzungen mit Ampeln, sowie Fußgängerüberwege und eine Menge Verkehrsschilder, an denen die Kinder unter Anleitung des Kontaktbeamten mit ihren Fahrrädern üben können, damit sie zum Schulwechsel gut auf den Straßenverkehr vorbereitet sind. Dann endet nämlich für die meisten von ihnen die Sondergenehmigung mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fahren zu dürfen.

Im Mai dürfen die Schülerinnen und Schüler noch einmal mit Hilfe des Polizeibeamten auf dem Platz in Nienburg üben, bevor es einen Monat später am sechsten und letzten Termin ernst wird. Da müssen die Kinder mit ihren Fahrrädern eine ca. zwanzigminütige Prüfung auf dem ihnen bereits bekannten Verkehrsübungsplatz absolvieren. Mit bestandener Prüfung bekommen die Viertklässler den "Fahrradführerschein" ausgehändigt und sind damit gut vorbereitet für den richtigen Straßenverkehr.

"Die sechs-reihige Verkehrsschule ist ein wichtiger Komplex unserer Verkehrssicherheitsarbeit, die jedoch genauso wie die schulische Verkehrsausbildung immer nur ergänzendes Mittel sein kann. Erziehungsberechtigte sollten regelmäßig mit ihren Kindern das Radfahren trainieren, denn Übung ist für die Kinder für eine sichere und vorausschauende Teilnahme am Straßenverkehr essentiell." empfiehlt Volker Conrad abschließend.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell