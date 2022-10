POL-PDWIL: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Daun (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurden in Daun in der Laurentiusstraße an einem Privatanwesen mehrere Zaunelemente wiederholt beschädigt und aus den Fassungen gehoben. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 / 96260 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Fabian Donkers, PK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/96260 Fax: 06592/962650 ...

