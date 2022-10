POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Gartenzaun

Wittlich (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurde das Stellwerk am Kyllpark in Gerolstein im Zeitraum vom 01.09.2022 bis zum 20.10.2022 mit Graffiti beschmiert. Die bislang unbekannten Täter sprühten mehrere, teilweise nicht lesbare, Schriftzüge auf die Natursteinwand des Gebäudes. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 / 96260 erbeten. Rückfragen bitte an: ...

mehr