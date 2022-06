POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Prüm (ots) - Am gestrigen Montag wurde in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 08:45 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Mercedes-Benz, Farbe schwarz, auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Prüm durch ein anderes Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Sache geben können, ...

