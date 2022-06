POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Monzelfeld (ots) - Am Montag, den 13.06.2022, im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es am Ortsrand von Monzelfeld zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter hebelten eine Terrassentüre auf und gelangten so in das Anwesen. Die Abwesenheit der Hausbewohner wurde ausgenutzt, um sämtliche Räume nach Diebesgut zu durchsuchen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder verdächtige ...

mehr