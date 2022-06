Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Parkendes Fahrzeug beschädigt - Verursacher flüchtet.

Prüm (ots)

Am gestrigen Montag wurde in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 08:45 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Mercedes-Benz, Farbe schwarz, auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Prüm durch ein anderes Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm in Verbindung zu setzen (Tel. 06551/942-0, E-Mail pipruem@polizei.rlp.de).

