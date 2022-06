Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrs- und Personenkontrollen im öffentlichen Raum

Gerolstein / Rockeskyll / Kelberg (ots)

Durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein wurden am 13.06.2022 erneut gezielte Kontrollen im Dienstgebiet durchgeführt.

Am 13.06.2022 gegen 06:58 Uhr trafen die Beamten der Polizeiinspektion Daun einen 31-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Kelberg in der Ortslage von Kelberg an, welcher seinen Personenkraftwagen im öffentlichen Straßenverkehr geführt hatte, obwohl er sichtlich unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stand. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Am 13.06.2022 gegen 14:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein einen 16-jährigen jungen Mann aus der VG Gerolstein, welcher sich im Bereich des Stadtgebietes von Gerolstein bewegte. Er führte zugriffsbereit ein Einhandmesser mit sich, ohne hierfür ein nach dem Waffengesetz erforderliches berechtigtes Interesse zu besitzen. Zudem war er noch nicht volljährig. Das Messer wurde sichergestellt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Am 13.06.2022 gegen 14:30 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein sodann einen 32-jährigen jungen Mann aus der VG Gerolstein, bei welchem aktuelle Anzeichen für eine Beeinflussung durch illegale Betäubungsmittel festgestellt wurden. Zudem führte er Utensilien mit Restanhaftungen von illegalen Betäubungsmitteln mit sich. Die Utensilien wurden sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am 13.06.2022 zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr führten die Beamten der Polizeiinspektion Daun gezielte Geschwindigkeitskontrollen in der Ortslage von Rockeskyll durch. Hier wurden in der genannten Messzeit eine Vielzahl von Fahrzeugen gemessen, die sich jedoch alle an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung hielten. Lediglich eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Gerolstein war tatsächlich mit einer Überschreitung von 21km/h deutlich zu schnell unterwegs. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neben den hier dargestellten Kontrollmaßnahmen durch die eingesetzten Beamten führten die Beamten auch regelmäßig Fußstreifen, mit Schwerpunkt im Stadtgebiet von Gerolstein durch. Sowohl vormittags, als auch nachmittags, respektive in den Abendstunden begaben sich die Beamten fußläufig in den sogenannten "Kyllpark" in Gerolstein. Es wurden verschiedenste Bürgergespräche geführt, welche durch Passanten sehr positiv aufgenommen wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell